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Яремчук відмовляється переходити в АЕЛ

Олег Дідух — 6 вересня 2026, 14:20
Яремчук відмовляється переходити в АЕЛ
Роман Яремчук
Getty Images

Нападник Олімпіакоса та збірної України Роман Яремчук відкинув кіпрський АЕЛ (Лімассол) як потенційний варіант продовження кар'єри.

Про це повідомляє Sport-fm.gr.

Яречмук не входить у плани головного тренера Олімпіакоса Хосе Луїса Менділібара, який навіть не включив українця в заявку на Лігу Європи. Нещодавно грецький клуб отримав пропозицію від АЕЛа, проте Роман відмовився переходити в чемпіонат Кіпру.

Інших пропозицій на руках у Яремчука наразі немає, ситуація ускладнюється тим фактом, що у більшості європейських чемпіонатів трансферне вікно вже закрите. Серед потенційних варіантів продовження кар'єри також називається ФК Харків.

Контракт Яремчука з Олімпіакосом діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 3,5 мільйона євро.

АЕЛ Олімпіакос Роман Яремчук

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