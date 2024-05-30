Олімпіакос виграв перший єврокубок в історії грецького футболу

Олімпіакос мінімально переграв Фіорентину у фіналі Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь команди з міста Пірея, що знаходиться поблизу Атен, які приймали вирішальну зустріч ЛК.

В основний час команди не визначили сильнішого. Фіорентині вдалося відзначитися забитим голом на 9-й хвилині, однак взяття воріт у виконанні Крістіано Бірагі не зарахували через офсайд. Нулі на табло протрималися до 115 хвилини поєдинку, коли Аюб Ель-Каабі відкрив рахунок після навісу від Сантьяго Ессе з лівого флангу.

Ліга конференцій УЄФА

Атени, Греція

Фінал, 29 травня

Олімпіакос — Фіорентина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 116 Ель-Каабі

Склади команд

Олімпіакос: Цолакіс, Родіней, Рецос, Карму, Ортега (Кіні 91), Іборра, Ессе, Шикінью (Орта 77), Фортуніс (Йоветич 73), Поденсе (Масурас 106), Ель-Каабі (Ель-Арабі 122).

Фіорентіна: Терраччано, Додо, Міленкович, Куарта, Бірагі (Раньєрі 106), Мандрагора, Бонавентура (Барак 82), Артур (Данкан 74), Гонсалес (Бельтран 106), Белотті (Нзолла 59), Куаме (Іконе 82).

Попередження: Поденсе 28, Куарта 42, Куаме 79, Йоветич 94, Пасхалікас 95, Бірагі 99, Ель-Каабі 117

Зазначимо, що Олімпіакос став першим грецьким клубом, який завоював єврокубок. Раніше у фіналі турніру під егідою УЄФА грав лише Панатінаїкос — поразка в фіналі Кубку європейських чемпіонів (колишня назва Ліги чемпіонів, - прим.) сезону-1970/1971.

Автор єдиного голу в матчі Аюб Ель-Каббі забив свій 11-й гол у плей-оф Ліги конференцій та став найкращим бомбардиром турніру. Марокканець також побив рекорд Кріштіану Роналду, Каріма Бензема та Радомеля Фалькао за кількістю голів у плей-оф турніру УЄФА.

Фіорентина вдруге поспіль поступилася в фіналі Ліги конференцій. У минулому сезону "фіалки" зазнали поразки від Вест Гема (1:2).

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар другий рік поспіль завоював єврокубок. У сезону-2022/2023 Севілья під керівництвом іспанського фахівця виграла Лігу Європи.