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Оформив дубль, але виявилося замало: Яремчук дізнався оцінку за матч проти Буде-Глімта

Олексій Мурзак — 13 березня 2025, 22:10
Оформив дубль, але виявилося замало: Яремчук дізнався оцінку за матч проти Буде-Глімта
Роман Яремчук
Getty Images

Українського форварда Олімпіакоса Романа Яремчука було визнано одним з найкращих гравців матчу проти Буде-Глімта в межах матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру нападника збірної України у 8,3 бали. Це друга найкраща оцінка серед усіх гравців протистояння. Як відомо, Роман оформив дубль, його команда перемогла 2:1, але цього не вистачило для проходження у чвертьфінал турніру.

Нагадаємо, у першому матчі команда українця програла із рахунком 0:3, а самого Яремчука було визнано найгіршим гравцем поєдинку.

Зазначимо, тепер на рахунку Романа 7 голів у 26 матчах за грецький клуб у всіх турнірах.

Буде-Глімт Олімпіакос Роман Яремчук Ліга Європи-2024/25

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