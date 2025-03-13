Забив росіянину: Яремчук оформив дубль за Олімпіакос у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
Роман Яремчук
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Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук відзначився голом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Буде-Глімта.
Цікаво, що ворота норвезького клубу захищає росіянин Нікіта Хайкін.
Яремчук з'явився на заміну на початку другого тайму, а вже на 53-й хвилині вразив ворота суперника.
І на цьому нападник збірної України не спинився, відзначившись згодом і другим м'ячем, оформивши таким чином дубль за 8 хвилин.
Нагадаємо, у першому матчі команда українця програла із рахунком 0:3, а самого Яремчука було визнано найгіршим гравцем поєдинку.
Зазначимо, тепер на рахунку Романа 7 голів у 26 матчах за грецький клуб у всіх турнірах.