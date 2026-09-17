Рішення було правильним: тренер Олімпіакоса – про дебютний гол Яремчука

Наставник Олімпіакоса Іманоль Альгуасіль висловився про перемогу над Ягеллонією (2:1) в першому турі Ліги Європи, згадавши про Романа Яремчука.

Його слова передає Sport24.

Фахівець, який нещодавно очолив команду, залишився задоволений виступом підопічним. При цьому він додав, що команда ще не грає так, як йому хочеться:

"Я дуже щасливий. Перемагати на такому стадіоні, у настільки вимогливій атмосфері та дарувати радість уболівальникам – це щось невимовне. Це неймовірно. Це дуже сильні емоції радості. Сподіваюся, це буде першою перемогою з багатьох, які на нас чекають. Ми продовжимо працювати заради цього. Ми ще не близькі до мого бачення гри Олімпіакоса, адже це лише мій другий матч. Я тут лише п'ять днів, і, безумовно, є дуже багато речей, які я хочу змінити. У мене багато ідей. У нас багато нових гравців. У майбутньому матимемо можливість вимагати від них нових речей. Ми хочемо багато чого донести. Мета – щоб команда ставала кращою, щоб ми бачили її дедалі сильнішою. Я хочу, щоб наприкінці сезону всі ми пишалися тим, що бачимо".

Також іспанець прокоментував заміну Армандо Гонсалеса на Романа Яремчука. Українець врешті-решт забив переможний гол.

"Це рішення, які тренер має ухвалювати під час матчу. Сьогодні ми побачили, що для нас важливо, аби всі гравці прагнули одного й того самого. У цьому сенсі, з огляду на те, що Роман вийшов і забив гол, рішення було правильним. Але роботу виконують гравці, і саме вони заслуговують на привітання", – сказав Альгуасіль.

Зазначимо, що це був дебютний гол у сезоні для Романа Яремчука. Спочатку він навіть не потрапив до заявки Олімпіакоса на Лігу Європи, а опинився там тільки після травми Аюба Ель-Каабі.