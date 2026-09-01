Яремчук відзначився переможним голом у матчі проти Яггелонії в 1 турі основного етапу Ліги Європи

Український центрфорвард Роман Яремчук відзначився переможним голом за Олімпіакос Пірей у матчі проти Яггелонії в першому турі основного етапу Ліги Європи.

Нападник успішно замкнув головою навіс від Фройлера на 84-й хвилині зустрічі. Це сталося при рахунку 1:1. Таким чином, українець приніс перемогу своїй команді на старті основного етапу.

Нагадаємо, що Яремчук приєднався до "червоно-білих" влітку 2024 року. У поточному сезоні нападник провів за клуб 3 матчі. Гол проти Яггелонії став для 30-річного українця першим у поточній кампанії.

Додамо, що після зміни тренера у клубі стало відомо, що Яремчука внесуть до заявки команди на Лігу Європи.