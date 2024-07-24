Став відомий стартовий склад України на матч проти Іраку на Олімпіаді-2024

Олімпійська збірна України з футболу оголосила стартовий склад на матч 1 туру групового етапу Олімпійських ігор-2024 проти Іраку.

Про це повідомляє УАФ.

Cтартовий склад олімпійської збірної України

Фесюн, Мартинюк, Батагов, Таловєров, Крупський, Рубчинський, Михайленко, Криськів, Брагару, Хлань, Сікан.

Запасні: Єрмаков, Сич, Очеретько, Краснопір, Салюк, Велетень, Федор.

Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Напередодні Ротань оголосив заявку України на ОІ. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, українська збірна з футболу вперше представлена на цьому турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023.

У межах підготовки до Олімпіади Україна перемогла на міжнародному товариському турнірі "Tournoi Maurice Revell" та зіграла 2 товариські матчі, проти Єгипту U-23 (1:1) та Парагваю U-23 (2:2).