Іракець, який забив Україні на Олімпіаді, перейшов у Комо

Вінгер олімпійської збірної Іраку Алі Джасім став гравцем італійського Комо.

Про це повідомила пресслужба новачка Серії А.

20-річний гравець приєднався до клубу на правах вільного агента. Контракт Джасіма розрахований на 3 роки.

Como 1907 is delighted to announce the signing of one of the brightest talents from Asia, Ali Jasim from Al-Kahrabaa on a three-year contract 🇮🇶



The 20-year-old Iraqi International winger who spent this season on loan with Al-Quwa Al-Jawiya made his Iraqi Premier League debut… pic.twitter.com/dd1PUsNQo7 — Como1907 (@Como_1907) July 24, 2024

Попереднім клубом Алі була Аль-Кахрбаа, але сезон-2023/24 він провів у оренді за Аль-Куву. Вінгер відзначився 4 голами у 5 матчах Азійської Ліги чемпіонів.

Напередодні гол Джасіма домоміг Іраку здобути перемогу над Україною у першому турі Олімпійських ігор-2024.