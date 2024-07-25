Іракець, який забив Україні на Олімпіаді, перейшов у Комо
Вінгер олімпійської збірної Іраку Алі Джасім став гравцем італійського Комо.
Про це повідомила пресслужба новачка Серії А.
20-річний гравець приєднався до клубу на правах вільного агента. Контракт Джасіма розрахований на 3 роки.
Попереднім клубом Алі була Аль-Кахрбаа, але сезон-2023/24 він провів у оренді за Аль-Куву. Вінгер відзначився 4 голами у 5 матчах Азійської Ліги чемпіонів.
Напередодні гол Джасіма домоміг Іраку здобути перемогу над Україною у першому турі Олімпійських ігор-2024.