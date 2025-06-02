Овдійчук: В останньому матчі Ліги націй налаштовуємося лише на перемогу

Лідерка жіночої збірної України з футболу Ольга Овдійчук поділилася очікуваннями від матчу 6 туру Ліги націй проти Хорватії. Вона заявила, що команда налаштовується лише на перемогу.

Про це вона сказала в коментарі Суспільне Спорту.

"Лише перемога. Так, ми виконали завдання, але виходити розслабленими, неналаштованими, з недооцінкою до суперниць – не маємо права. Маємо перемагати в кожній грі. Хоча не буде тиску, бо завдання вже вирішено, впевнена, що кожна гравчиня та тренер, що тут працюють, не скажуть, що маємо виходити та грати у пів сили. Будемо виходити та грати лише на перемогу", – сказала Ольга.

У попередньому матчі "синьо-жовті" обіграли збірну Албанії. Ця перемога гарантувала українкам перше місце у групі, тож підопічні Володимира Пятенка підвищились у класі. В України після 5 турів 13 очок, а у другої Чехії – 10. Проте українки мають перевагу за очними зустрічами.

Нагадаємо, на початку квітня збірна України мінімально здолала чешок (1:0), а потім розійшлася миром (1:1) з цією збірною. У перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).