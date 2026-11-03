Українки отримали суперниць по Лізі націй

Жіноча збірна України з футболу дізналася імена своїх суперників по груповому етапу Ліги націй-2027. Жеребкування відбулося у вівторок, 3 листопада.

Збірна України зіграє в групі В2. Суперницями команди стануть збірні Чехії, Греції та Литви.

Результати жеребкування жіночої Ліги націй-2027:

Ліга A

Група A1: Іспанія, Норвегія, Ірландія, Швейцарія

Іспанія, Норвегія, Ірландія, Швейцарія Група A2: Франція, Англія, Австрія, Португалія

Франція, Англія, Австрія, Португалія Група A3: Данія, Італія, Ісландія, Уельс

Данія, Італія, Ісландія, Уельс Група A4: Німеччина, Нідерланди, Швеція, Шотландія

Ліга B

Група B1: Сербія, Бельгія, Албанія, Румунія

Сербія, Бельгія, Албанія, Румунія Група B2: Україна, Чехія, Греція, Литва

Україна, Чехія, Греція, Литва Група B3: Польща, Фінляндія, Північна Ірландія, Білорусь

Польща, Фінляндія, Північна Ірландія, Білорусь Група B4: Словенія, Туреччина, Угорщина, Косово

Ліга C

Група C1: Словаччина, Хорватія, Болгарія, Гібралтар

Словаччина, Хорватія, Болгарія, Гібралтар Група C2: Латвія, Азербайджан, Грузія, Ліхтенштейн

Латвія, Азербайджан, Грузія, Ліхтенштейн Група C3: Ізраїль, Фарерські острови, Північна Македонія, Андорра

Ізраїль, Фарерські острови, Північна Македонія, Андорра Група C4: Люксембург, Боснія і Герцеговина, Естонія, Сан-Марино

Люксембург, Боснія і Герцеговина, Естонія, Сан-Марино Група C5: Мальта, Молдова, Кіпр

Мальта, Молдова, Кіпр Група C6: Чорногорія, Казахстан, Вірменія

Матчі групового етапу пройдуть протягом трьох міжнародних вікон:

1-й і 2-й тури – з 23 лютого до 6 березня 2027 року

3-й і 4-й тури – з 13 до 24 квітня 2027 року

5-й і 6-й тури – з 7 до 15 червня 2027 року

Нагадаємо, Україна понизилася до Ліги В Ліги націй за підсумками минулого розіграшу турніру. Для повернення в еліту потрібно посідати перше місце в групі.

Нагадаємо, у фіналі плейоф відбору на ЧС-2027 Україна зіграє проти Англії.