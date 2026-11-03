Українки отримали суперниць по Лізі націй
УАФ
Жіноча збірна України з футболу дізналася імена своїх суперників по груповому етапу Ліги націй-2027. Жеребкування відбулося у вівторок, 3 листопада.
Збірна України зіграє в групі В2. Суперницями команди стануть збірні Чехії, Греції та Литви.
Результати жеребкування жіночої Ліги націй-2027:
Ліга A
- Група A1: Іспанія, Норвегія, Ірландія, Швейцарія
- Група A2: Франція, Англія, Австрія, Португалія
- Група A3: Данія, Італія, Ісландія, Уельс
- Група A4: Німеччина, Нідерланди, Швеція, Шотландія
Ліга B
- Група B1: Сербія, Бельгія, Албанія, Румунія
- Група B2: Україна, Чехія, Греція, Литва
- Група B3: Польща, Фінляндія, Північна Ірландія, Білорусь
- Група B4: Словенія, Туреччина, Угорщина, Косово
Ліга C
- Група C1: Словаччина, Хорватія, Болгарія, Гібралтар
- Група C2: Латвія, Азербайджан, Грузія, Ліхтенштейн
- Група C3: Ізраїль, Фарерські острови, Північна Македонія, Андорра
- Група C4: Люксембург, Боснія і Герцеговина, Естонія, Сан-Марино
- Група C5: Мальта, Молдова, Кіпр
- Група C6: Чорногорія, Казахстан, Вірменія
Матчі групового етапу пройдуть протягом трьох міжнародних вікон:
- 1-й і 2-й тури – з 23 лютого до 6 березня 2027 року
- 3-й і 4-й тури – з 13 до 24 квітня 2027 року
- 5-й і 6-й тури – з 7 до 15 червня 2027 року
Нагадаємо, Україна понизилася до Ліги В Ліги націй за підсумками минулого розіграшу турніру. Для повернення в еліту потрібно посідати перше місце в групі.
Нагадаємо, у фіналі плейоф відбору на ЧС-2027 Україна зіграє проти Англії.