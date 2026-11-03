Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Українки отримали суперниць по Лізі націй

Олег Дідух — 3 листопада 2026, 15:20
Українки отримали суперниць по Лізі націй
УАФ

Жіноча збірна України з футболу дізналася імена своїх суперників по груповому етапу Ліги націй-2027. Жеребкування відбулося у вівторок, 3 листопада.

Збірна України зіграє в групі В2. Суперницями команди стануть збірні Чехії, Греції та Литви.

Результати жеребкування жіночої Ліги націй-2027:

Ліга A

  • Група A1: Іспанія, Норвегія, Ірландія, Швейцарія
  • Група A2: Франція, Англія, Австрія, Португалія
  • Група A3: Данія, Італія, Ісландія, Уельс
  • Група A4: Німеччина, Нідерланди, Швеція, Шотландія

Ліга B

  • Група B1: Сербія, Бельгія, Албанія, Румунія
  • Група B2: Україна, Чехія, Греція, Литва
  • Група B3: Польща, Фінляндія, Північна Ірландія, Білорусь
  • Група B4: Словенія, Туреччина, Угорщина, Косово

Ліга C

  • Група C1: Словаччина, Хорватія, Болгарія, Гібралтар
  • Група C2: Латвія, Азербайджан, Грузія, Ліхтенштейн
  • Група C3: Ізраїль, Фарерські острови, Північна Македонія, Андорра
  • Група C4: Люксембург, Боснія і Герцеговина, Естонія, Сан-Марино
  • Група C5: Мальта, Молдова, Кіпр
  • Група C6: Чорногорія, Казахстан, Вірменія

Матчі групового етапу пройдуть протягом трьох міжнародних вікон:

  • 1-й і 2-й тури – з 23 лютого до 6 березня 2027 року
  • 3-й і 4-й тури – з 13 до 24 квітня 2027 року
  • 5-й і 6-й тури – з 7 до 15 червня 2027 року

Нагадаємо, Україна понизилася до Ліги В Ліги націй за підсумками минулого розіграшу турніру. Для повернення в еліту потрібно посідати перше місце в групі.

Нагадаємо, у фіналі плейоф відбору на ЧС-2027 Україна зіграє проти Англії.

Жіноча збірна України з футболу

Жіноча збірна України з футболу

31-річна нападниця збірної України оголосила про завершення міжнародної кар'єри
Жіноча збірна України вирішальний матч відбору на ЧС-2027 проведе на легендарному стадіоні
Ми – різні планети: тренерка збірної України висловилася щодо матчів з Англією у фіналі плейоф відбору на ЧС-2027
Визначився суперник України у фіналі плейоф відбору на ЧС-2027
Україна вдруге перемогла Словаччину та вийшла у фінал плейоф відбору на ЧС-2027

Останні новини