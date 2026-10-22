31-річна нападниця збірної України оголосила про завершення міжнародної кар'єри

31-річна нападниця збірної України та одеських Сістерс Яна Калініна ухвалила рішення завершити міжнародну кар'єру.

Відповідну заяву вона оприлюднила у своєму Інстаграмі.

"Рішення завершити цей етап – моє особисте та обдумане! Кожна історія має свій початок і свій кінець, і я відчуваю, що для мене настав час перегорнути цю сторінку та рухатися далі", – заявила спортсменка.

Калініна висловила вдячність за 10 років своїх виступів у національній збірній та відзначила, що для неї це історія всього її життя.

"10 років у збірній України – це ціла історія мого життя. І сьогодні я хочу сказати дякую. За кожен матч, кожні емоції, перемоги, поразки, досвід і людей, які були поруч на цьому шляху. За можливість представляти свою країну, виходити на поле з українським прапором і бути частиною команди, яка назавжди залишиться в моєму серці".

Яна Калініна провела у футболці "синьо-жовтих" 82 матчі, у яких відзначилася 10 голами.

На клубному рівні нападниця виступала за такі колективи, як Олімпія Щецин та Житлобуд-2, правонаступником якого стала згодом полтавська Ворскла.

За даними відділу жіночого футболу УАФ, Калініна провела загалом на клубному рівні за час своїх виступів 278 поєдинків та записала до свого активу 172 забиті м'ячі.

Окрім того, протягом кар'єри Калініна стала шестиразовою чемпіонкою України, п'ять разів піднімала над головою Кубок України та здобула 4 титули найкращої бомбардирки чемпіонату України.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" протистоятимуть англійкам у фіналі відбору на чемпіонат світу-2027. Перша гра відбудеться 26 листопада та стартує о 16:00 за київським часом. Матч-відповідь команди проведуть 5 грудня о 16:00.

Додамо, що до цього українки здолали збірну Словаччини. Перша зустріч закінчилася перемогою підопічних Ії Андрущак з рахунком 3:1. У матчі-відповіді "синьо-жовті" також тріумфували завдяки голу Андрухів.