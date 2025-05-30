Перед літом – до еліти! Збірна України вперше в історії вийшла до дивізіону А Ліги націй УЕФА

Національна жіноча збірна України зіграла матч 5-го туру Ліги націй УЄФА. Суперником українок була команда Албанії. Номінально домашній поєдинок відбувся в Хорватії та завершився з рахунком 2:1 на користь України.

Перемога у цьому двобої автоматично б дозволила українкам посісти у квартеті перше місце ще за тур до завершення групового етапу. Та вперше в історії кваліфікуватись до елітного дивізіону.

Але значно потужніше матч розпочали албанки – за три хвилини червоні мали чотири кутових і після двох з них ледь не забили. Активність суперниць була логічною – вони також мали шанс на вихід з групи.

Дівчата швидко оговтались і мали нагоду відкрити рахунок в наступній атаці – удар Роксолани Кравчук в падінні заблокувала захисниця.

Але повели все ж таки гості. Після довгої передачі за спини захисницям Беріша вийшла віч-на-віч з Катериною Самсон і впевнено її переграла – 0:1…

Далі Кравчук пробивала головою – воротарка на місці. А на 19 хвилині Овдійчук зрівняла рахунок. Захисниця незграбно відпасувала на голкіперку, Ольга дограла епізод до кінця і переправила м’яча у ворота – 1:1.

Вибухова половина тайму перейшла в спокійне русло. Українки грали досить одноманітно – зазвичай намагалися загострити довгими передачами. Але саме після короткої від Ольги Овдійчук – захисниця Ольга Басанська увірвалась зліва в карний майданчик і низом пробила точнісінько в кут – 2:1.

В другому таймі українки створили нагоду втекти в рахунку на 55 хвилині. Соло у виконанні Анни Петрик, півзахисниця вивела на удар Ольгу Овдійчук – удар з гострого кута був впритул з дальньою стійкою. Класний шанс забити мала й Ніколь Козлова одразу ж після виходу на заміну, але і її удар з меж карного майданчика був дещо неточним.

Попри перевагу команди Володимира П’ятенка – Албанія ледь не відновила рівновагу. Після удару головою – м’яч ледь не залетів у ворота. Дівчата втримали необхідний рахунок – 2:1 в підсумку.

Ліга націй, жінки

Вараджин, Хорватія

Група В4, 30 травня, 5 тур

Україна – Албанія 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 10 Беріша, 1:1 – 19 Овдійчук, 2:1 – 41 Басанська

Україна: Самсон – Корсун, Котик, Шматко, Басанська – Андрухів (Гірин 46), Петрик, Семків, Овдійчук – Кравчук (Глущенко 73), Калініна (Козлова 63).

Албанія: Хюска – Тукай, Байрактарі, Сара, Цуррай – Зарка (Луфо 86), Франя, Доці – Беріша, Трока (Максуті 79), Краснікі.

Попередження: ... – Доці 51

Ця перемога гарантувала українкам перше місце у групі, тож підопічні Володимира Пятенка підвищились у класі. В України після 5 турів 13 очок, а у другої Чехії – 10. Проте українки мають перевагу за очними зустрічами.

В іншому матчі Чехія впевнено здолала аутсайдера групи Хорватію – 5:0. В останньому турі Україна зіграє проти Хорватії, поєдинок відбудеться 3 червня.

Нагадаємо, на початку квітня збірна України мінімально здолала чешок (1:0), а потім розійшлася миром (1:1) з цією збірною. У перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).