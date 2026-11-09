Визначився календар матчів жіночої збірної України у Лізі націй

За підсумками жеребкування був визначений календар матчів жіночої збірної України у груповому етапі Ліги націй УЄФА 2027 року.

Про це повідомляє УАФ.

У групі B2 на підопічних Ії Андрущак очікують протистояння з Литвою, Чехією та Грецією.

Календар матчів групи В2

1 тур. 02.03.2027

Україна — Литва

Греція — Чехія

2 тур. 06.03.2027

Чехія — Україна

Греція — Литва

3 тур. 20.04.2027

Греція — Україна

Чехія — Литва

4 тур. 24.04.2027

Литва — Україна

Чехія — Греція

5 тур. 11.06.2027

Україна — Чехія

Литва — Греція

6 тур. 15.06.2027

Україна — Греція

Литва — Чехія

Зазначається, що час початку поєдинків оголосять пізніше.

Додамо, що жіноча Ліга націй поділена на три дивізіони: А, В та С. Національна команда України буде виступати саме у другій лізі В.

Для того, аби повернутися до еліти, в українок є два варіанти: стати переможницями групи або посісти друге місце та змагатися на стадії плейоф з командами, які посіли треті місця у дивізіоні А.

Нагадаємо, що у фіналі плейоф відбору на ЧС-2027 Україна зіграє проти Англії.