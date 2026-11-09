Визначився календар матчів жіночої збірної України у Лізі націй
За підсумками жеребкування був визначений календар матчів жіночої збірної України у груповому етапі Ліги націй УЄФА 2027 року.
Про це повідомляє УАФ.
У групі B2 на підопічних Ії Андрущак очікують протистояння з Литвою, Чехією та Грецією.
Календар матчів групи В2
1 тур. 02.03.2027
Україна — Литва
Греція — Чехія
2 тур. 06.03.2027
Чехія — Україна
Греція — Литва
3 тур. 20.04.2027
Греція — Україна
Чехія — Литва
4 тур. 24.04.2027
Литва — Україна
Чехія — Греція
5 тур. 11.06.2027
Україна — Чехія
Литва — Греція
6 тур. 15.06.2027
Україна — Греція
Литва — Чехія
Зазначається, що час початку поєдинків оголосять пізніше.
Додамо, що жіноча Ліга націй поділена на три дивізіони: А, В та С. Національна команда України буде виступати саме у другій лізі В.
Для того, аби повернутися до еліти, в українок є два варіанти: стати переможницями групи або посісти друге місце та змагатися на стадії плейоф з командами, які посіли треті місця у дивізіоні А.
Нагадаємо, що у фіналі плейоф відбору на ЧС-2027 Україна зіграє проти Англії.