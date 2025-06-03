Олександрія призначила нового спортивного директора

Олександрія оголосила про призначення Євгенія Кочерги на пост нового спортивного директора, до цього він очолював департамент селекції.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кочерга на посаді буде здійснювати селекційну діяльність, координуватиме взаємодію між керівництвом клубу та тренерським штабом, а також займатиметься формуванням трансферної політики клубу.

Напередодні Олександрія оголосила про завершення співпраці зі спортивним директором Іваном Тельком.

Нагадаємо, 29 травня Олександрія оголосила про відхід Руслана Ротаня з посади головного тренера клубу. Нещодавно він став наставником житомирського Полісся.