Олександрія попрощалася з захисником і хавбеком

Півзахисник Дмитро Мишньов та захисник Мігель Кампос покидають Олександрію на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Контракт Мишньова діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде.

32-річний центральний хавбек виступав за Олександрію з літа 2024 року. Сумарно за цей час провів 63 матчі в усіх турнірах і відзначився у них 2 голами та 2 асистами.

До Олександрії Мишньов виступав за Маріуполь і луганську Зорю. В 2012 – 2016 роках провів 44 матчі за молодіжні збірні України різних вікових категорій і відзначився у них 3 забитими голами.

Кампос виступав за Олександрію з лютого 2024 року. Провів 67 матчів у всіх турнірах і забив 6 голів.

Нагадаємо, Олександрія за підсумками поточного сезону вилетіла в Першу лігу. Раніше повідомлялося про те, що клуб підпише трьох досвідчених гравців.