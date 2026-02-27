Олександрія пояснила зрив матчу з Оболонню та готова покрити витрати на організацію поєдинку

Олександрія виступила із поясненням причин скасування матчу 17 туру Української Прем'єр-ліги з Оболонню.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рішення про скасування поєдинку ухвалив головний суддя та делегат матчу. Вони відмітили непридатність замерзлого поля для проведення зустрічі

В Олександрії вважають, що зустріч не відбулась через форс-мажорні обставини - з 14 по 17 лютого через сильні опади та танення снігу річка Інгулець вийшла з берегів, а ґрунт на глибині до 52 см перетворився на монолітний лід.

Клуб вчасно ввімкнув систему підігріву, однак через жорсткі графіки відключень електроенергії вона працювала з дефіцитом потужності 50%.

"Кабель лише незначно підвищував температуру льоду, але не міг розтопити його", – йдеться у заяві.

Окрім підготовки стадіону клуб також консультувався з представниками трьох стадіонів щодо можливого перенесення гри, однак отримав відмову від "Арени Львів, стадіону Динамо імені Валерія Лобановського та домашньої арени "Лівого берега".

Олександрія відкинула усі звинувачення Оболоні щодо зриву матчу. "Містяни" закликали вирішити долю поєдинку на футбольному полі та готові покрити всі витрати суперника на виїзд і просить перенести матч на КСК "Ніка".

Подальшу долю матчу Олександрія – Оболонь вирішить КДК УАФ.

У турнірній таблиці УПЛ Оболонь посідає 12 місце, маючи в активі 17 балів. Олександрія перебуває у зоні прямого вильоту на 15-й сходинці з 11 балами.