Поле повністю замерзле: гендиректор Оболоні пояснив причини скасування матчу з Олександрією

Генеральний директор Оболоні Олександр Різниченко прокоментував скасування матчу 17 туру, в якому вони мали грати з Олександрією, наголосивши, що гра не відбулася через критичний стан газону, який становив загрозу здоров'ю гравців.

Його слова передає Tribuna.

"Клуби ні до чого не домовилися. Просто головний арбітр і делегат матчу прийняли рішення, що поле не готове до проведення гри, дуже травматичне для футболістів. Щоб зберегти здоровʼя футболістів обох команд, було прийняте рішення не проводити матч на цьому полі. Всі інші рішення хай приймають КДК, УПЛ і тому подібне. Поле просто мерзле. Воно повністю замерзле, на ньому грати не можна, бо це дуже небезпечно для життя і здоровʼя футболістів".

Відповідаючи на запитання про причини неготовності стадіону, гендиректор "пивоварів" заявив, що особисто не спілкувався з керівництвом Олександрії і не знає їхніх пояснень. Проте він підкреслив, що представники господарів були присутні під час ухвалення рішення головним арбітром та делегатом матчу.

На питання, чи перенусуть зустріч на завтра Різниченко відповів заперечливо.

"Ні, не переносять на завтра. Спочатку о 12-й вийшли арбітри, проінспектували це поле. Запросили двох тренерів команд, наш тренер сказав категорично, що він проти грати на цьому полі".

Пропозицію представників Олександрії почекати до 12:45 Різниченко назвав смішною. Він зауважив, що за такої морозної погоди поле фізично не могло б розмерзтися за пів години до стартового свистка".

"Я розумію тренера Олександрії і його рішення, бо стоїть президент, стоїть керівництво клубу – матч мав початися о 13:00, він запропонував почекати до 12:45 і вийти подивитися. Це смішно, ви розумієте, за пів години при такій погоді щоб розмерзлося поле".

Зазначимо, що наразі невідомо, яке рішення буде прийнято щодо долі матчу. Після отримання всіх офіційних рапортів питання буде передано на розгляд КДК УАФ.

Закриватиме програму 17 туру протистояння Кудрівка – Зоря. Старт зустрічі заплановано на 15:30.

Нагадаємо, що виконавчий директор Олександрії Дмитро Кітаєв заявив, що клуб намагався зробити все, щоб гра відбулась і підкреслив, що вважає цю ситуацію форс-мажором.