Оболонь звинуватила Олександрію у зриві матчу чемпіонату УПЛ

Київська Оболонь зробила офіційну заяву щодо скасованого матчу 17-го туру УПЛ з Олександрією.

Відповідний текст з'явився на сайті "пивоварів".

Керівництво Оболоні звинуватило Олександрію у неналежній підготовці стадіону до поєдинку чемпіонату УПЛ, нагадавши попередній досвід 2023 року, коли гру перенесли з осені на весну через погодні умови.

"ФК Оболонь вважає, що ФК Олександрія недостатньо зробив для підготовки поля, і поле було неготове для проведення матчу. Таке вже траплялося, що наші команди через стан поля в Олександрії не змогли зіграти восени, і ми погодились зіграти весною, але тоді був певний форс-мажор, і Олександрія мала недостатньо часу для підготовки поля. Цього разу виникла зовсім інша ситуація і часу було вдосталь для створення нормальних умов для проведення матчу. Головний суддя та офіційний представник Премʼєр-ліги прийняли рішення не проводити матч через травмонебезпечний стан поля", – йдеться у заяві клубу.

Кияни відкидають усі звинувачення у зриві матчу на свою адресу. Ба більше Оболонь зазнала нападу зі сторони вболівальників, яких спровокували керівники Олександрії.

"ФК Олександрія, який зірвав проведення матчу, в ЗМІ всіляко відмивався від своєї недолугості та фактично звинуватив нашу команду у зриві матчу. Мало того, своїми діями виконавчий директор Дмитро Кітаєв спровокував фанів і ті агресивно закидали автобус з гравцями нашої команди сніговими кульками, розбивши лобове скло автобусу. Команда протягом півтори години чекала, що до неї підійдуть та принесуть вибачення за ситуацію, що склалася, однак цього не відбулося – жодних вибачень ми так і не отримали", – йдеться у повідомленні Оболоні.

Оболонь вимагає від дисциплінарних органів УАФ покарання для Олександрії згідно з регламентом змагань та очікує компенсацію завданих збитків.

Нагадаємо, що рішення про скасування поєдинку приймали головний суддя та делегат матчу. Вони відмітили непридатність замерзлого поля для проведення зустрічі. Подальшу долю матчу Олександрія – Оболонь вирішить КДК УАФ.

У турнірній таблиці УПЛ Оболонь посідає 12 місце, маючи в активі 17 балів. Олександрія перебуває у зоні прямого вильоту на 15-й сходинці з 11 балами.