Олександрія зіграє з Карпатами, Полісся екзаменуватиме СК Полтава у 8-му турі УПЛ

Володимир Максименко — 4 жовтня 2025, 07:51
ФК Карпати

У суботу, 4 жовтня, відбудеться низка матчів у межах восьмого туру чемпіонату України з футболу.

Ігровий день розпочнеться протистоянням Олександрії та львівських Карпат. "Містяни" потроху оговтуються від піке, в яке команда полетіла у перших тура – дві перемоги та нічия з Динамо в останніх трьох матчах. Львів'яни теж підходять до гри у чудовому настрої після бойової нічиєї з чинним чемпіоном України.

Згодом Оболонь та Верес зіграють у матчі "за шість очок" – наразі команди розділяє лише два залікові бали та два місця у турнірній таблиці.

Закриватиме суботню програму протистояння новачка УПЛ СК Полтави та Полісся. Гості житомирського стадіону здобули лише одне очко в останніх п'яти матчах, а підопічні Ротаня мають серію з трьох перемог поспіль.

Розклад матчів 8-го туру УПЛ на 4 жовтня

  • 13:00 Олександрія – Карпати
  • 15:30 Оболонь – Верес
  • 18:00 Полісся – СК Полтава
Усі матчі можна переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо). 

Напередодні луганська Зоря комфортно обіграла Епіцентр, а Колос поступився Руху.

