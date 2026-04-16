Захисник Зорі влітку перейде до іншого клубу УПЛ – ЗМІ

Лівий захисник Зорі Роман Вантух влітку змінить клубну прописку.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, гравець, контракт якого з луганським клубом спливає наприкінці поточного сезону, на правах вільного агента перейде до Карпат.

Стверджується, що попри це рішення футболіста, Зоря не планує перешкоджати його виступам у чемпіонаті України до завершення поточного сезону.

Роман Вантух – уродженець Львова. Він приєднався до Зорі влітку 2022 року й відтоді провів за команду 96 матчів у всіх турнірах, відзначившись 5 голами та 8 результативними передачами.

