Рух на виїзді переграв Колос у стартовому матчі 8-го туру УПЛ

У п'ятницю, 3 жовтня, стартував 8-й тур Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, у першому матчі якого Рух на виїзді переграв Колос.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Перший тайм пройшов за рівною боротьби, а в другій 45-хвилині Рух забив двічі зусиллями Фала та Притули, на що ковалівський клуб так нічим і не відповів.

Завдяки цій перемозі Рух піднявся 14-ту сходинку, здобувши другу перемогу в сезоні. Водночас Колос продовжує падіння – команда Костишина, яка вдало розпочала першість, вже скотилася на 4-ту сходинку, зазнавши другої поразки поспіль.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

8 тур, 3 жовтня

Колос – Рух 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 48 Фал, 0:2 – 77 Притула

Колос: Пахолюк, Цуріков (А. Краснічі, 59), І. Краснічі, Бурда, Козік (Понєдєльнік, 46), Ррапай, Теллес, Гагнідзе, Третьяков (Рухадзе, 59), Климчук (Оєвусі, 46), Кане (Алефіренко, 46)

Рух: Герета, Лях, Холод, Слюбик, Копина, Рейляну (Бойко, 88), Слюсар (Підгурський, 59), Притула, Клайвер, Фал (Алмазбеков, 88), Квасниця (Рунич, 78)

Попередження: 36 – Слюсар, 45+1 – Козік, 90+2 – Рунич

Нагадаємо, що вчора, 2 жовтня, два українські клуби розпочали свої виступи у Лізі конференцій: Динамо зазнало невдачі у матчі проти Крістал Пелес, а Шахтар здобув вольову перемогу над Абердіном.