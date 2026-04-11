Тренер Карпат оцінив перемогу над Олександрією в УПЛ
Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес оцінив перемогу над Олександрією у 23 турі Української Прем'єр-ліги.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Ми знали, що гра буде нелегкою. Оскільки суперник потребував очок, вони були необхідні для Олександрії. У них також є хороші та якісні футболісти у складі. Ми розуміли, що треба першими забити гол і таким чином ми зможемо переламати хід гри. Однак у першому таймі нам не вдалося це зробити, оскільки вони дуже добре оборонялися.
Після забитого м'яча ми спромоглися нав'язати супернику більше гостроти. Ми розуміли, що таким чином ми зможемо повести в рахунку та здобути переможний результат.
Я думаю, що ми виконуємо разом хорошу роботу. Минулого тижня ми забили швидкий гол і здобули перемогу. Цього разу ми забили пізніше, але все одно виграли", – сказав іспанський фахівець.
Також тренер оцінив перспективи команди піднятися на четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату України.
"Ми задоволені здобутим. Розуміємо, що маємо бути амбіційними та прагнути більше. Я впевнений, що те, що має прийти – неодмінно прийде. Нам треба після цієї перемоги відпочити та з понеділка увімкнутися на максимум і готуватися до наступного поєдинку, в якому теж треба прагнути до перемоги. Відзначу, що у цьому чемпіонаті перемоги даються нелегко. Тому треба йти поступово, крок за кроком", – заявив Фернандес.
Карпати здобули четверту поспіль перемогу в УПЛ та наразі з 32 балами посідають восьму сходинку. Наступний матч команда зіграє 19 квітня проти Епіцентра.