Тренер Карпат оцінив перемогу над Олександрією в УПЛ

Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес оцінив перемогу над Олександрією у 23 турі Української Прем'єр-ліги.

"Ми знали, що гра буде нелегкою. Оскільки суперник потребував очок, вони були необхідні для Олександрії. У них також є хороші та якісні футболісти у складі. Ми розуміли, що треба першими забити гол і таким чином ми зможемо переламати хід гри. Однак у першому таймі нам не вдалося це зробити, оскільки вони дуже добре оборонялися.

Після забитого м'яча ми спромоглися нав'язати супернику більше гостроти. Ми розуміли, що таким чином ми зможемо повести в рахунку та здобути переможний результат.

Я думаю, що ми виконуємо разом хорошу роботу. Минулого тижня ми забили швидкий гол і здобули перемогу. Цього разу ми забили пізніше, але все одно виграли", – сказав іспанський фахівець.