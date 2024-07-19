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Зінченко підписав контракт з Unique Football Agency

Андрій Яросименко — 19 липня, 20:43
Зінченко підписав контракт з Unique Football Agency

Український футболіст, захисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко підписав контракт із Unique Football Agency.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

За даними Transfermarkt, власником цієї агенції є кум футболіста, українець Юрій Кухарський.

"Гордий розпочати цей новий етап з Unique Football Agency. Почнімо", – написав гравець.

Нагадаємо, Арсенал повідомив Зінченка, що він може покинути клуб у літнє трансферне вікно. Раніше з'явилась інформація, що футболістом цікавиться Баварія.

В третьому турі групового етапу чемпіонату Європи збірна України за яку грав Олександр, зіграла в нульову нічию з Бельгією. У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме Україна.

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