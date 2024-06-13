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Арсенал виставив Зінченка на трансфер

Станіслав Лисак — 13 червня, 11:24
Арсенал виставив Зінченка на трансфер

Арсенал повідомив крайнім захисникам Олександру Зінченку та Кірану Тірні, що вони можуть покинути клуб у літнє трансферне вікно.

Цю інформацію передає видання TBR Football.

Зазначається, що український оборонець перестав відповідати вимогам Мікеля Артети. Це призвело до вимушеного переведення Такехіро Томіясу на лівий фланг захисту.

Також Арсенал зацікавлений у збереженні в команді Якуба Ківьора, який може зіграти зліва та в центрі захисту.

Раніше повідомлялося, що Зінченком цікавиться Баварія. Напередодні стало відомо, що Олександр подешевшав на 4 млн євро за підсумками сезону-2023/2024.

Арсенал (Лондон) Баварія Олександр Зінченко Тірні

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