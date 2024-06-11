Вся Україна о***є: Поворознюк не підбирав слів, коментуючи "цирк" з Любеновичем

Президент Інгульця Олександр Поворознюк був шокований тим, що Желько Любенович відмовився очолювати його команду.

Про заплутану ситуацію навколо сербського фахівця Поворознюк висловився в інтерв’ю Sport-express.ua.

"Ой, б***ь! Колись розкажу, то вся Україна о***є. Поки що розповідати не хочу. Ну це цирк. Я в футболі з таким зіштовхнувся вперше, до сих пір не можу все це переварити.

В мене є хороша історія на цю тему. Знав я одного бригадира. Приходжу якось до нього в гості, а його жінки немає, кажу: "А де дружина?". Він відповідає: "Та оце пішла корову доїть та осталась в одного фермера ночувать". Я питаю: "І часто таке буває?". – "Та пару раз на рік".

Така сама х***я і з Любеновичем. Валєра (Пересоляк, президент Миная – прим.) уже його відправив, ми домовились, а тут він приходить назад", – сказав Поворознюк.