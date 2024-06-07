У Минаї підтвердили переговори Любеновича з Інгульцем

Головний тренер Миная Желько Любенович веде переговори з Інгульцем, який наступний сезон розпочне в Українській Премєр-лізі.

Про це повідомив генеральний менеджер закарпатського клубу Мирослав Небесник у коментарі Українському футболу.

"Желько Любенович веде перемовини з Інгульцем, але на сьогодні він тренер Миная.

Наша команда не заперечувала прогресу цього тренера, він постарався зробити результат для Миная, у нас майже вийшло, ми йому вдячні за роботу.

У жодної зі сторін немає до іншої претензій. Якщо він домовляється з Інгульцем, ми тиснемо руки і прощаємось. Якщо ні — то працюємо далі.

Ніяких переговорів про компенсацію не було. У нас повністю партнерські відносини, про жодну компенсацію мова не йде", — сказав Небесник.