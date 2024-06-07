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Я не покидав Минай: Любенович заперечив інформацію, що він очолив Інгулець

Микола Дендак — 7 червня, 20:54
Я не покидав Минай: Любенович заперечив інформацію, що він очолив Інгулець

Головний тренер Миная Желько Любенович заперечив офіційну інформацію Інгульця, що він очолив клуб з Петрового.

Його слова передає UA-Футбол.

"Я не покидав Минай. Звідки взялись розмови про моє укладання контракту з іншим клубом — це навіть не хочу коментувати", — сказав наставник.

Нагадаємо, Інгулець повідомляв, що сторони підписали контракт на 3 роки. За словами президента команди Олександра Поворознюка, Минай не вимагав за Любеновича жодної грошової компенсації.

Інгулець Минай Желько Любенович

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