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Інгулець оголосив про призначення Любеновича

Игорь Чернявский — 6 червня, 12:32
Інгулець оголосив про призначення Любеновича

Желько Любенович став новим головним тренером Інгульця.

Про це клуб із Петрового повідомив у своєму Instagram.

Сторони підписали контракт на 3 роки. За словами президента Інгульця Олександра Поворознюка, Минай не вимагав за Любеновича жодної грошової компенсації.

Новий тренер Інгульця добре відомий українським вболівальникам завдяки виступам у складі Зорі, Таврії, Кривбаса та Олександрії. Желько провів 302 матчі в чемпіонаті України, у яких забив 41 гол та віддав 51 асист.

Любенович заробив собі хорошу тренерську репутацію в Минаї. За підсумками УПЛ-2023/24 його команда зупинилася у кроці від збереження прописки в УПЛ, набравши 19 очок у 15 матчах весняної частини сезону.

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Інгулець

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