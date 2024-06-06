Інгулець оголосив про призначення Любеновича

Желько Любенович став новим головним тренером Інгульця.

Про це клуб із Петрового повідомив у своєму Instagram.

Сторони підписали контракт на 3 роки. За словами президента Інгульця Олександра Поворознюка, Минай не вимагав за Любеновича жодної грошової компенсації.

Новий тренер Інгульця добре відомий українським вболівальникам завдяки виступам у складі Зорі, Таврії, Кривбаса та Олександрії. Желько провів 302 матчі в чемпіонаті України, у яких забив 41 гол та віддав 51 асист.

Любенович заробив собі хорошу тренерську репутацію в Минаї. За підсумками УПЛ-2023/24 його команда зупинилася у кроці від збереження прописки в УПЛ, набравши 19 очок у 15 матчах весняної частини сезону.