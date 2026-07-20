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Пищур дебютував за Жирону в товариському матчі

Олександр Булава — 20 липня 2026, 12:52
Пищур дебютував за Жирону в товариському матчі
Олександр Пищур
Жирона

Український нападник Олександр Пищур уперше вийшов на поле у складі іспанської Жирони.

21-річний форвард з'явився в стартовому складі на товариський поєдинок проти саудівської Аль-Кадісії, який завершився безгольовою нічиєю – 0:0.

У цій же зустрічі взяв участь іще один українець: воротар Владислав Крапивцов увійшов у гру, вийшовши на заміну в другому таймі.

Водночас Віктор Циганков та Владислав Ванат до заявки каталонського клубу на цей матч не потрапили.

Нагадаємо, що 21-річний форвард перейшов з угорського Дьйора. Він підписав контракт із "червоно-білими" до завершення сезону-2030/31. Сума трансферу не розголошується. Раніше Фабріціо Романо заявляв, що вона має скласти один мільйон євро.

Нагадаємо, що Жирона вилетіла з Ла Ліги, посівши 19 місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Наступний сезон вона проведе у другому за силою дивізіоні.

Жирона

Жирона

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