Жирона "закриє" трансфер форварда молодіжної збірної України за 1 мільйон євро – інсайдер

Іспанська Жирона стане наступним клубом у кар'єрі українського форварда Дьєра Олександра Пищура.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Каталонська команда офіційно завершить трансфер 21-річного таранного нападника за один мільйон євро.

Зазначається, що футболіст молодіжної збірної України U-21 перебереться до колективу з Ла Ліги вже у червні.

У гравця є чинний контракт із Дьєром до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість українця у 250 тисяч євро.

Нагадаємо, що Пищур є вихованцем чернігівської Десни. Олександр має за своєю спиною Мункач та ряд угорських клубів – Кішварду, Академію Пушкаша та Дьєр.

Молодий нападник, зріст якого складає понад два метри, взяв участь у 4 матчах (230 ігрових хвилин) за українську "молодіжку". У зіграних поєдинках забив один гол.

Відзначимо, що за Жирону вже грають голкіпер Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков та форвард Владислав Ванат. У минулому за "червоно-білих" виступав Артем Довбик.

Жирона після 32-х турів посідає 11-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги сезону-2025/26, набравши 38 балів.

Цікаво, що раніше була інформація, що каталонський клуб відмовився від ідеї придбання Пищура.