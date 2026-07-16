Український голкіпер претендує на місце основного в іспанському клубі

Жирона продовжує остаточно формувати склад на наступний сезон, і клуб майже повністю закрив позицію воротаря.

Про це повідомляє AS.

Зокрема, каталонці досягли угоди із голкіпером Серхі Пуїгою, згідно з якою він остаточно перейде до основного складу після двох сезонів у Жироні Б.

Водночас одним із претендентів на місце у воротах є український голкіпер Владислав Крапивцов, який продовжує перебувати в обоймі команди та розраховує отримати ігровий час.

Втім, клуб не залишив і перший номер Пауло Гассаніга, який має намір відпрацювати свій контракт, що завершується наприкінці сезону-2026/27.

Видання зазначає, що остаточного рішення щодо статусу основного воротаря наразі немає.

Крапивцов став футболістом Жирони на початку 2025 року. Відтоді він провів за першу команду 5 матчів, у яких пропустив 15 голів. Чинний контракт українця з каталонським клубом розрахований до 30 червня 2029-го.

Раніше повідомлялося, що вінгер клубу Віктор Циганков може продовжити кар'єру у Еспаньйолі або Аяксі.