Український голкіпер претендує на місце основного в іспанському клубі
Жирона продовжує остаточно формувати склад на наступний сезон, і клуб майже повністю закрив позицію воротаря.
Про це повідомляє AS.
Зокрема, каталонці досягли угоди із голкіпером Серхі Пуїгою, згідно з якою він остаточно перейде до основного складу після двох сезонів у Жироні Б.
Водночас одним із претендентів на місце у воротах є український голкіпер Владислав Крапивцов, який продовжує перебувати в обоймі команди та розраховує отримати ігровий час.
Втім, клуб не залишив і перший номер Пауло Гассаніга, який має намір відпрацювати свій контракт, що завершується наприкінці сезону-2026/27.
Видання зазначає, що остаточного рішення щодо статусу основного воротаря наразі немає.
Крапивцов став футболістом Жирони на початку 2025 року. Відтоді він провів за першу команду 5 матчів, у яких пропустив 15 голів. Чинний контракт українця з каталонським клубом розрахований до 30 червня 2029-го.
Раніше повідомлялося, що вінгер клубу Віктор Циганков може продовжити кар'єру у Еспаньйолі або Аяксі.