Циганков обрав новий клуб після вильоту Жирони з Ла Ліги

Вінгер іспанської Жирони та збірної України Віктор Циганков близький до зміни клубу в літнє трансферне вікно. Українця планує підписати Трабзонспор.

Про це повідомив турецький журналіст Халук Айилдиз.

Трабзонспор давно стежить за українським футболістом і близький до завершення угоди.

"Циганков – гравець, за яким Трабзонспор стежить уже тривалий час. На мою думку, Трабзонспор завершить цей трансфер, сторони дуже близькі до угоди. Я б сказав, що це вже майже фіналізація. Вважаю, що Трабзонспор оформить цей перехід із ймовірністю 99,9%", – зазначив Айилдиз.

Відзначимо, що у Циганкова є чинний контракт із Жироною, яка вилетіла з Ла Ліги за підсумками сезону-2025/26 – до 30 червня 2027-го.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Віктора у 15 мільйонів євро. Нагадаємо, що українець виступає за іспанський колектив із січня 2023-го. Відтоді провів у червоно-білій футболці 119 матчів (20 голів та 23 асисти).

Раніше повідомлялося, що Циганков може продовжити кар'єру в Еспаньйолі або Аяксі. Також інтерес до українця проявляла Барселона.