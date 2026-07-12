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Циганков став пріоритетною трансферною метою клубу Ла Ліги

Олег Дідух — 12 липня 2026, 14:45
Циганков став пріоритетною трансферною метою клубу Ла Ліги
Віктор Циганков
Getty Images

Вінгер каталонської Жирони та збірної України Віктор Циганков є пріоритетною трансферною метою Еспаньйола.

Про це повідомляє журналіст Кіке Іглесіас.

За його інформацією, Еспаньйол активно працює над підписанням 28-річного українця. Проте високі вимоги Циганкова щодо зарплати гальмують процес переговорів.

Нагадаємо, вінгер прагне покинути Жирону після того, як клуб вилетів із іспанської Ла Ліги за підсумками минулого сезону. Раніше головним претендентом на Віктора називався Трабзонспор.

Окрім турецького клубу, інтерес до Циганкова також проявляє Аякс, який влітку очолив колишній головний тренер Жирони Мічел Санчес.

Еспаньйол завершив минулий сезон на 11 місці в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.

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