Виграти Кубок і чемпіонат: Піхальонок озвучив амбітну мету на 2026 рік
Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок назвав футбольні цілі на 2026 рік.
Про це 28-річний футболіст розповів в інтерв'ю каналу GG.Спорт.
Піхальонок зазначив, що мріє разом з "біло-синіми" зробити золотий дубль за підсумком сезону-2025/26.
"Мета – виграти Кубок і стати чемпіоном. Навіть із відривом у 9 очок – усе можливо", – сказав Піхальонок.
Зазначимо, що у нинішньому сезоні Олександр зіграв за Динамо 34 матчі у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 13 асистів. Наразі півзахисник перебуває у таборі збірної України в Іспанії, де готується до матчу плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції.
У чемпіонаті УПЛ Динамо займає четверте місце в турнірній таблиці, відстаючи від ЛНЗ та Шахтаря на шість очок.
У розіграші Кубку України команда Ігоря Костюка вийшла до півфіналу, де зіграє проти лідера Першої ліги чернівецької Буковини.