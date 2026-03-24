Виграти Кубок і чемпіонат: Піхальонок озвучив амбітну мету на 2026 рік

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок назвав футбольні цілі на 2026 рік.

Про це 28-річний футболіст розповів в інтерв'ю каналу GG.Спорт.

Піхальонок зазначив, що мріє разом з "біло-синіми" зробити золотий дубль за підсумком сезону-2025/26.

"Мета – виграти Кубок і стати чемпіоном. Навіть із відривом у 9 очок – усе можливо", – сказав Піхальонок.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Олександр зіграв за Динамо 34 матчі у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 13 асистів. Наразі півзахисник перебуває у таборі збірної України в Іспанії, де готується до матчу плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції.

У чемпіонаті УПЛ Динамо займає четверте місце в турнірній таблиці, відстаючи від ЛНЗ та Шахтаря на шість очок.

У розіграші Кубку України команда Ігоря Костюка вийшла до півфіналу, де зіграє проти лідера Першої ліги чернівецької Буковини.