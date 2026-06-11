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Ексворотар Динамо відреагував на перехід Караваєва в Шахтар, провівши аналогію з Мораєсом

Денис Іваненко — 11 червня 2026, 08:42
Ексворотар Динамо відреагував на перехід Караваєва в Шахтар, провівши аналогію з Мораєсом
Олександр Караваєв
ФК Шахтар

Денис Бойко поділився думками щодо переходу Олександра Караваєва з київського Динамо в донецький Шахтар.

Його слова передає FootballHub.

Колишній голкіпер "біло-синіх" заявив, що йому складно прийняти це. Проте він закликав поважати вибір свого експартнера по команді.

"Я, як людина, яка народилася в Києві, все життя виховувалася у структурі київського Динамо, мій батько грав у Динамо. Ну, для мене це важко для сприйняття, але ми живемо в такий час. Я бачив там розмову Григорія Михайловича Суркіса з Караваєвим після останнього матчу. Я так розумію, що розмова була саме з цього приводу. Що він йому говорив, що відповідав Саша – я не знаю.

Дивіться, це дуже важка та така провокативна тема. Якщо для мене, наприклад, Жуніор Мораєс ніхто – ну, він приїхав сюди заробляти, то Саша Караваєв – людина, яка віддала дуже багато нашій країні у футбольному плані: і збірній, і в багатьох інших клубах. Тож зараз, я ж кажу, для мене це дуже важко для сприйняття, але я хочу сказати одну річ: його вибір треба в будь-якому випадку поважати", – сказав Бойко.

Зазначимо, що Караваєв підписав контракт із Шахтарем терміном на два сезони. Він є вихованцем "гірників", але за першу команду так і не дебютував.

У складі Динамо футболіст провів 217 матчів, у яких забив 16 голів і віддав 26 асистів. З киянами Олександр здобув сім трофеїв.

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