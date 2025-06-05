Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бабич залишив посаду спортивного директора Чорноморця – джерело

Олексій Мурзак — 5 червня 2025, 16:17
Бабич залишив посаду спортивного директора Чорноморця – джерело
Олександр Бабич
ФК Чорноморець

Спортивний директор Чорноморця Олександр Бабич припинив співпрацю з одеською командою.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, сторони не продовжуватимуть контракт 46-річного фахівця, який спливає у червні.

Також зазначається, що надалі Бабич планує повернутися до тренерської діяльності.

Нагадаємо, Бабич майже весь сезон 2024/25 був головним тренером Чорноморця, однак за 2 місяці до завершення чемпіонату його через невдалі результати перевели на посаду спортивного директора, а клуб очолив Олександр Кучер.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець точно попрощається із чотирма гравцями у поточне літнє трансферне вікно.

Олександр Бабич Чорноморець Олександр Кучер

Олександр Бабич

Чорноморець звільнив головного тренера
Кучер виїхав до Одеси для підписання контракту з Чорноморцем: з'явилися реакція Бабича
Кучер замінить Бабича у Чорноморці – журналіст
У Чорноморці відреагували на ситуацію з головним тренером
У Чорноморці виступили із заявою відносно можливої зміни тренера

Останні новини