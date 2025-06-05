Бабич залишив посаду спортивного директора Чорноморця – джерело
Олександр Бабич
ФК Чорноморець
Спортивний директор Чорноморця Олександр Бабич припинив співпрацю з одеською командою.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, сторони не продовжуватимуть контракт 46-річного фахівця, який спливає у червні.
Також зазначається, що надалі Бабич планує повернутися до тренерської діяльності.
Нагадаємо, Бабич майже весь сезон 2024/25 був головним тренером Чорноморця, однак за 2 місяці до завершення чемпіонату його через невдалі результати перевели на посаду спортивного директора, а клуб очолив Олександр Кучер.
Раніше повідомлялося, що Чорноморець точно попрощається із чотирма гравцями у поточне літнє трансферне вікно.