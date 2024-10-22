Шафаренко: У Континентальному кубку Сокіл показав те, на що здатен

Головний тренер київського Сокола Олег Шафаренко прокоментував виступи команди у Континентальному кубку. Він зазначив, що це максимум команди при теперішньому рівні хокею в Україні.

Його слова цитує клубна пресслужба.

"Такий результат, на жаль, був очікуваним, оскільки в процесі підготовки ми з незрозумілих причин не зіграли жодного офіційного матчу.

Якщо в нашій країні хочуть розвивати хокей, то того, що зараз відбувається, не можна допускати за жодних обставин. Жодні товариські поєдинки не замінять офіційних. Ми залишилися без ігрової практики, без ігрового тонусу. Навіть п’ятьма тренуваннями в день цього недостатку не компенсуєш.

В Італії нас вистачило лише на одну гру. Зустріч проти Ріттнера ми провели добре, могли навіть перемогти. Два наступних поєдинки провели жахливо. Такі реалії.

Повторюся: не маючи за спиною жодного офіційного матчу, на щось претендувати на такому турнірі дуже важко. Це навіть якщо не враховувати виснажливий автобусний переїзд тривалістю 35 годин", – сказав Шафаренко.