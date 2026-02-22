Жіноча збірна України оголосила склад на стартові матчі відбору на ЧС-2027

Жіноча збірна України з футболу оголосила офіційний склад гравчинь, викликаних на найближчий навчально-тренувальний збір та стартові кваліфікаційні матчі чемпіонату світу 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Боклач (Нант, Франція), Дарина Бондарчук (Металіст 1925 Харків), Катерина Самсон (Сістерс Одеса), Дар'я Келюшик (Колос Ковалівка).

Захисники: Катерина Корсун (Славія, Чехія), Любов Шматко (Фомгет, Туреччина), Соломія Куп'як (Колос Ковалівка), Ольга Басанська, Яна Котик, Леся Ольхова, Марина Шайнюк (усі — Металіст 1925 Харків).

Півзахисники: Даяна Семків, Світлана Когут (обидві — Колос Ковалівка), Яна Калініна (Сістерс Одеса), Лідія Заборовець, Анна Петрик, Вікторія Гірін, Вероніка Андрухів (усі — Металіст 1925 Харків).

Нападники: Роксолана Кравчук (Славія, Чехія), Інна Глущенко (Лілль, Франція), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія), Таня Бойчук (Монреаль Роузес, Канада), Дар'я Івкова (Сістерс Одеса).

Повний календар матчів жіночої збірної України у відборі на ЧС-2027:

03.03.2026: Україна — Англія

07.03.2026: Україна — Іспанія

14.04.2026: Ісландія — Україна

18.04.2026: Іспанія — Україна

05.06.2026: Україна — Ісландія

09.06.2026: Англія — Україна

Підготовка команди в рамках НТЗ розпочеться вже сьогодні, 22 лютого, в Україні. Свої номінально домашні поєдинки проти збірних Англії (3 березня) та Іспанії (7 березня) синьо-жовті проведуть на нейтральному полі в Туреччині.

Збірна України раніше вже грала на стадіоні "Мардан" в Туреччині. У межах плейоф кваліфікації Євро-2025 "синьо-жовті" програли Бельгії (0:2).

Жіночий чемпіонат світу 2027 року проходитиме з 24 червня до 25 липня в Бразилії.

Нагадаємо, що 19 січня посаду головного тренера жіночої збірної України залишив Володимир Пятенко. Наступником була призначена Ія Андрущак.