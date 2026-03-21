Чемпіон Футзал

Жіноча збірна України знову переграла Словаччину в товариському матчі

Олександр Булава — 21 березня 2026, 18:52
Жіноча збірна України знову переграла Словаччину в товариському матчі
УАФ

Жіноча збірна України з футзалу обіграла команду Словаччини у другому з двох запланованих товариських матчів.

Зустріч завершилась з рахунком 7:1.

Хеттрик на свій рахунок записала Дар'я Ковшик. Ще по голу в активі Шевчук, Дячук, Ткаченко та Софії Ковшик.

Товариський матч
20 березня

 Словаччина – Україна 1:7

Голи збірної України: Шевчук (2), Дячук (11), Ковшик Д. (14, 30, 40), Ткаченко (18), Ковшик С. (38)

Україна: Мітрофанська, Терех, Шульга, Бурлаченко, Шевчук, Ковшик Д., Скибіна, Ткаченко, Калягіна, Ковшик С., Кириченко, Коваленко, Дячук

Нагадаємо, перший товариський матч зі Словаччиною теж завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 7:0.

Як відомо, збірна України зіграє у групі 4 кваліфікації на чемпіонат Європи-2027, де її опонентами будуть Бельгія, Польща та найкраща команда групи В основного раунду, в якій зіграють збірні Боснії і Герцеговини, Сербії, Англії та Литви.

Матчі основного раунду кваліфікації проходитимуть з 17 по 22 березня 2026 року, а еліт-раунд, де зіграє збірна України, з 6 по 11 жовтня 2026 року.

У фінальному турнірі Євро-2027 зіграють вісім збірних – 7 команд приєднаються до господарки змагань Хорватії. Фінальна частина чемпіонату Європи проходитиме з 14 по 21 березня 2027 року.

Жіноча збірна України з футзалу

Жіноча збірна України з футзалу

