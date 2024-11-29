України – Бельгія 0:2: відеоогляд матчу плейоф відбору до Євро-2025

Жіноча збірна України зазнала поразки в першому матчі плейоф кваліфікації на чемпіонат Європи-2025 проти Бельгії. Поєдинок завершився з рахунком 0:2.

Перший гол був забитий на 20-й хвилині, коли Ван Керховен головою замкнула навіс від Ванхаемермаєт. Попри спроби українок переломити хід зустрічі, бельгійки тримали гру під контролем і не давали "жовто-синім" створювати небезпечні моменти.

На 90+2 хвилині Бельгія скористалася тим, що команда Володимира Пятенка оголила захист і забила другий гол. Спершу взяття воріт було скасовано через офсайд, але після консультацій з ВАР головна арбітриня вказала на центр поля.

Плейоф кваліфікації Євро-2025

Перший матч, 29 листопада

Україна – Бельгія 0:2 (0:1)

Гол: 0:1 – 21 ван Керкuовен, 0:2 – 93 Вулларт

Україна: Келюшник, Петрик, Котик, Шматко, Басанська, Семків, Гірин (Козлова 76), Андрухів (Малахова 89), Хіміч, Овдійчук, Кравчук (Глущенко 70)

Бельгія: Ліхтфус, Кайман, Тісяк, Кіс, Янссен С., Ванхаемермаєт, Вулларт, Кассандра, Янссен Д., Ван Керховен, Ерлінгс

Це була номінально домашня гра для збірної України. Матч-відповідь у Бельгії відбудеться 3 грудня. Нагадаємо, в першому раунді плейоф підопічні Пятенка пройшли Туреччину.