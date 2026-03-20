Збірна України розтрощила Словаччину у товариському матчі

Жіноча збірна України з футзалу обіграла Словаччину в першому товариському матчі.

Зустріч завершилась з рахунком 7:0.

Дублі оформили Шевчук, Коваленко та Калягіна. Ще один гол в активі Ковшик.

Товариський матч

20 березня

Словаччина – Україна 0:7

Голи: Шевчук (7, 25), Ковшик (19), Коваленко (23, 33), Калягіна (26, 31)

Україна: Терех, Мітрофанська, Шульга, Бурлаченко, Шевчук, Ковшик Д., Скибіна, Ткаченко, Калягіна, Ковшик С., Кириченко, Коваленко, Дячук

У суботу, 21 березня, команди проведуть другий товариський матч. Початок - о 15:00 за київським часом.

Напередодні збірна України серед гравців з вадами слуху пробилася до фіналу Євро-2026.