Збірна України дізналася місце проведення матчів відбору на Євро-2027

Жіноча збірна України з футзалу дізналася місце проведення матчів елітного раунду відбору на Євро-2027.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Так, усі матчі відбудуться на "Рекорд Арені" – домашньому залі Рекорда в польському місті Бельсько-Бяла, за який виступає гравчиня збірної України Оксана Шевчук.

Нагадаємо, за путівку на чемпіонат Європи збірна України побореться з Польщею, Бельгією та Норвегією.

Відбіркові поєдинки пройдуть у період з 6 по 11 жовтня 2026 року. Переможці груп та два найкращих других місця виходять на Євро-2027 напряму, ще одна путівка буде розіграна у межах плейоф.

Як відомо, 20-21 березня українська збірна зіграла два контрольні поєдинки проти Словаччини. Обидві гри закінчились розгромними перемогами "синьо-жовтих" – 7:0 та 7:1.