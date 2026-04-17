Збірна України дізналася місце проведення матчів відбору на Євро-2027
Жіноча збірна України з футзалу дізналася місце проведення матчів елітного раунду відбору на Євро-2027.
Про це повідомила Асоціація футзалу України.
Так, усі матчі відбудуться на "Рекорд Арені" – домашньому залі Рекорда в польському місті Бельсько-Бяла, за який виступає гравчиня збірної України Оксана Шевчук.
Нагадаємо, за путівку на чемпіонат Європи збірна України побореться з Польщею, Бельгією та Норвегією.
Відбіркові поєдинки пройдуть у період з 6 по 11 жовтня 2026 року. Переможці груп та два найкращих других місця виходять на Євро-2027 напряму, ще одна путівка буде розіграна у межах плейоф.
Як відомо, 20-21 березня українська збірна зіграла два контрольні поєдинки проти Словаччини. Обидві гри закінчились розгромними перемогами "синьо-жовтих" – 7:0 та 7:1.