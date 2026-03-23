Жіноча збірна України з футзалу дізналась останнього суперника в еліт-раунді відбору на Євро-2027

Збірна Норвегії потрапила у групу України в еліт-раунді кваліфікації на чемпіонат Європи-2027.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України

Норвезькі футзалістки тріумфували у квартеті з Чехією, Білоруссю та Казахстаном.

Цікаво, що українська жіноча збірна має досвід виступів проти опоненток із Норвегії. У грудні 2025 року "синьо-жовті" провели з цією європейською командою два товариські матчі – перемога 2:0 та поразка 0:1.

У переможному поєдинку за Україну забивали Олександра Скибіна та Анна Шульга.

Суперники України у відборі на Євро-2027

Польща

Бельгія

Норвегія

Поєдинки відбудуться протягом 6-11 жовтня. На Євро-2027 проб'ються переможці чотирьох груп та ще дві команди з найбільшою кількістю балів, які посядуть другі місця. Інші дві збірні розіграють між собою останню путівку у фінальну частину турніру через плейоф.

Нагадаємо, що 20-21 березня українська збірна зіграла два контрольні поєдинки проти Словаччини. Обидві гри закінчились розгромними перемогами "синьо-жовтих" – 7:0 та 7:1.