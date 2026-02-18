Жіноча збірна України зазнала другої поспіль поразки від команди Франції у товариському матчі

У середу, 18 лютого, жіноча збірна України з футзалу у товариському матчі програла команді Франції.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

Єдиним голом у складі "синьо-жовтих" відзначилася Оксана Шевчук.

Нагадаємо, напередодні у першому спарингу команда Олександра Золотухіна поступилася француженкам з рахунком 4:2. Голами у складі України відзначилися Софія Рубан та Оксана Шевчук.

Як відомо, збірна України зіграє у групі 4 кваліфікації на чемпіонат Європи-2027, де її опонентами будуть Бельгія, Польща та найкраща команда групи В основного раунду, в якій зіграють збірні Боснії і Герцеговини, Сербії, Англії та Литви.

Матчі основного раунду кваліфікації проходитимуть з 17 по 22 березня 2026 року, а еліт-раунд, де зіграє збірна України, з 6 по 11 жовтня 2026 року.

У фінальному турнірі Євро-2027 зіграють вісім збірних – 7 команд приєднаються до господарки змагань Хорватії. Фінальна частина чемпіонату Європи проходитиме з 14 по 21 березня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Олександр Косенко залишиться головним тренером чоловічої збірної України з футзалу.