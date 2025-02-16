Рома Довбика у більшості обіграла Парму: огляд матчу Серії А

Рома на виїзді обіграла Парму в матчі 25 туру італійської Серії А.

Огляд матчу

За фол останньої надії арбітр на 31-й хвилині вилучив 18-річного захисника Парми Джованні Леоні та призначив небезпечний штрафний удар, який реалізував Матіас Суле.

Український нападник Артем Довбик гру провів на лаві запасних. Напередодні повідомлялося, що наставник "вовків" Клаудіо Раньєрі дасть Довбику відпочинок, адже той нібито продовжує відчувати проблеми з коліном.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

25 тур, 16 лютого

Парма – Рома 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 33 Суле

Рома наразі має в активі 37 балів та йде на 9-й позиції у турнірній таблиці Серії А, Парма з 20 очками посідає 19-те місце.

Нагадаємо, серед тижня "вовки" розписали мирову з Порту у плейоф Ліги Європи.