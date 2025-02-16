Раньєрі залишив Довбика у запасі на матч з Пармою

Український форвард Роми Артем Довбик розпочне на лаві запасних матч 25 туру Серії А проти Парми.

Напередодні повідомлялося, що наставник "вовків" Клаудіо Раньєрі дасть Довбику відпочинок, адже той нібито продовжує відчувати проблеми з коліном.

Замість Артема з перших хвилин зіграє Елдор Шомуродов.

У сезоні-2024/25 український нападник взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, відзначившись 13 забитими м'ячами та записавши на свій рахунок 3 результативні передачі.

Рома наразі має в активі 34 бали та йде на 9-й позиції у турнірній таблиці Серії А, Парма з 20 очками посідає 19-те місце.

Нагадаємо, серед тижня Рома розписала мирову з Пармою у плейоф Ліги Європи.