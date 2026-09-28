Парма звільнила наймолодшого тренера Серії А

Іспанський фахівець Карлос Куеста покинув посаду головного тренера Парми.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

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За їхньою інформацією, контракт був достроково розірваний за обопільною згодою сторін. Причиною такого рішення називаються "розбіжності в баченні розвитку спортивного проєкту".

Парма набрала всього 4 очки в 5 стартових турах Серії А-2026/27 та наразі посідає 15 місце в турнірній таблиці. При цьому, в останньому матчі під керівництвом Куести команда обіграла Дженоа 2:1.

31-річний іспанець очолював Парму з літа 2025 року, він став наймолодшим тренером Серії А за останні 86 років. Парма була його першим досвідом самостійної роботи, до цього Карлос був асистентом Мікеля Артети в Арсеналі.

Головними претендентами на заміну Куесті в Пармі називають Альберто Джилардіно та Ігоря Тудора. Свій наступний матч Парма проведе 10 жовтня на виїзді проти Інтера.