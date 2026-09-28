Парма звільнила наймолодшого тренера Серії А
Іспанський фахівець Карлос Куеста покинув посаду головного тренера Парми.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
За їхньою інформацією, контракт був достроково розірваний за обопільною згодою сторін. Причиною такого рішення називаються "розбіжності в баченні розвитку спортивного проєкту".
Парма набрала всього 4 очки в 5 стартових турах Серії А-2026/27 та наразі посідає 15 місце в турнірній таблиці. При цьому, в останньому матчі під керівництвом Куести команда обіграла Дженоа 2:1.
31-річний іспанець очолював Парму з літа 2025 року, він став наймолодшим тренером Серії А за останні 86 років. Парма була його першим досвідом самостійної роботи, до цього Карлос був асистентом Мікеля Артети в Арсеналі.
Головними претендентами на заміну Куесті в Пармі називають Альберто Джилардіно та Ігоря Тудора. Свій наступний матч Парма проведе 10 жовтня на виїзді проти Інтера.