Чемпіон світу-2006 очолив Парму

Альберто Джилардіно призначений на посаду головного тренера Парми.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт розрахований до завершення поточного сезону з опцією продовження ще на два роки. На посаді головного тренера Парми чемпіон світу 2006 року замінив Карлоса Куесту, який покинув свою посаду 27 вересня.

В якості гравця Джилардіно виступав за Парму в 2002 – 2005 роках, відзначившись 56 голами в 116 матчах. Попереднім місцем роботи 44-річного фахівця була Піза, також працював із Реццано, Про Верчеллі, Сієною та Дженоа.

Парма набрала всього 4 очки в 5 стартових турах Серії А-2026/27 та наразі посідає 15 місце в турнірній таблиці. Свій наступний матч команда проведе 10 жовтня на виїзді проти Інтера.