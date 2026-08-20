Бенфіка віддала 18 мільйонів за захисника із Серії А

Центральний захисник Парми та збірної Австралії Алессандро Чіркаті став гравцем Бенфіки.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Контракт розрахований на п'ять років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 18 мільйонів євро плюс 5 мільйонів можливих бонусів.

Чіркаті потрапив у структуру Парми в 18-річному віці з автралійського Перт Глорі. З того часу провів за першу команду Парми 96 матчів у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 3 аситами.

У Чіркаті італійські та австралійські коріння. 22-річний захисник вибрав представляти збірну Австралії, за яку провів 17 матчів і забив 1 гол.

Раніше повідомлялося про те, шо трансфер голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна в Ювентус не відбудеться.