Зірковий японський воротар продовжить кар'єру в АПЛ після зірваного трансферу в ПСЖ – ЗМІ

Японський воротар Парми Дзіон Судзукі може продовжити кар'єру в бірмінгемській Астон Віллі.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, клуби вже провели переговори та узгодили трансфер. Цей перехід має обійтися "левам" в 35 мільйонів євро, й на додачу до цього передбачена сума у 5 мільйонів євро можливими бонусами.

Нагадаємо, що Дзіон перебрався до Парми влітку 2024-го. Відтоді провів за італійський клуб 59 ігор, у яких пропустив 83 голи та відіграв 13 "сухих" матчів.

За його спиною 28 поєдинків за національну команду, з якою виступав на ЧС-2026. У 4-х зіграних матчах Судзукі пропустив 5 м'ячів. Японська збірна вилетіла від Бразилії в 1/16 фіналу (1:2).

Зауважимо, раніше стало відомо, що воротар мав перейти до французького Парі Сен-Жермен, але трансфер скасували, оскільки агенти гравця запросили дуже високі комісійні.